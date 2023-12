Ex-campeões mundiais, Anthony Joshua e Deontay Wilder são atrações principais em evento de boxe na Arábia Saudita

Boxeadores pesos pesados são as principais estrelas da atração que ocorre neste sábado, 23, com outras seis lutas programadas

Reprodução/Instagram/@anthonyjoshua Anthony Joshua é um dos grandes nomes do boxe



O ex-campeões mundiais Anthony Joshua e Deontay Wilder serão as atrações principais em um evento de boxe na Arábia Saudita, que será realizado neste sábado, 23. Outras seis lutas estão programadas para a noite. Anthony Joshua, de 34 anos e 1,98 metro de altura, é um dos grandes nomes do boxe mundial. Com um histórico de 26 vitórias, sendo 23 por nocaute, e três derrotas, ele já foi campeão mundial dos pesos pesados duas vezes. Sua última luta foi em agosto, quando nocauteou o finlandês Robert Helenius. O adversário de Joshua será o canhoto sueco Otto Wallin, de 33 anos. Com um cartel de 26 vitórias, sendo 14 por nocaute, e apenas uma derrota, Wallin é um oponente de respeito. Já Deontay Wilder, de 38 anos e 2,01 metros de altura, é conhecido por ter o soco mais forte da atualidade, o direto de direita. Ele foi campeão dos pesos pesados por cinco anos consecutivos, de 2015 a 2020. Com um histórico de 43 vitórias, sendo 42 por nocaute, duas derrotas e um empate, Wilder é um adversário temido por qualquer oponente. O adversário de Wilder será o neozelandês Joseph Parker, de 31 anos. Com um cartel de 33 vitórias, sendo 23 por nocaute, e três derrotas, Parker também já foi campeão dos pesos pesados.