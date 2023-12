Confira o vídeo que Marcelinho Carioca foi obrigado a gravar dentro de cativeiro

Ex-jogador estava desparecido desde domingo, 17, e foi encontrado em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo

SÉRGIO CASTRO/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/ Marcelinho Carioca foi sequestrado em SP



O ex-jogador Marcelinho Carioca desapareceu na noite deste domingo, 17, após ser sequestrado depois do festival “Tardezinha”, realizado na Neo Química Arena, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. A polícia confirmou que o ex-atleta foi vítima de um sequestro. O carro de Marcelinho foi encontrado em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. O ex-jogador estava em cárcere privado no mesmo município e foi localizado nesta segunda-feira, 18. Marcelinho foi obrigado a gravar um vídeo dizendo que foi sequestrado pelo próprio marido da mulher com quem se envolveu, após ele descobrir a traição. No vídeo, o ex-jogador aparece com sinais de agressões mo rosto. “Estava no show em Itaquera. Eu saí com uma mulher que é casada. O marido dela pegou, me sequestrou e esse foi B.O”, disse. Na sequência, uma mulher, que supostamente se envolveu com o ex-atleta aparece confirmando o ocorrido.

Veja abaixo o vídeo em que Marcelinho gravou dentro do cativeiro: