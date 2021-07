Exclusivo: Neymar dá festa após perder final da Copa América

Segundo fontes ouvidas pela Jovem Pan, jogador organizou festa em uma mansão com show da cantora Ludmilla

Lucas Figueiredo/CBF - 13/10/202 Neymar deu uma festa após final da Copa América



Após a Seleção Brasileira perder a final da Copa América para a Argentina neste sábado, 10, Neymar deu uma festa em uma mansão no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo fontes ouvidas pela Jovem Pan, os convidados foram obrigados a deixar os celulares na porta para que nada fosse gravado durante o evento, já que o Estado do Rio de Janeiro ainda não permite aglomerações por conta das medidas de restrição contra a Covid-19. A festa também contou com shows de grupos de pagode e da cantora Ludmilla. Ainda de acordo com fontes ouvidas pela reportagem, o evento durou até tarde da madrugada e Neymar teria dormido na mansão.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga