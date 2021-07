Força-tarefa fecha festa com 500 pessoas e show de Matheus e Kauan em SP

Vigilância Sanitária recebeu mais de cem denúncias do evento; preço cobrado pelo ingresso chegava a até R$ 1,6 mil

A força-tarefa do Estado de São Paulo interrompeu uma festa clandestina com cerca de 500 pessoas na madrugada deste domingo, 11, nos Jardins, bairro nobre da capital. O evento ocorreu em um escritório de advocacia, onde uma socialite comemorava seu aniversário com um show da dupla sertaneja Matheus e Kauan. O preço cobrado pelo ingresso chegava a até R$ 1,6 mil. A vigilância sanitária recebeu mais de cem denúncias da festa. Segundo o governo do Estado, o escritório promovia festas clandestinas com artistas famosos frequentemente e dizia aos convidados que não haveria fiscalização da polícia. A força-tarefa também encontrou drogas no local.”Um local que tinha que dar exemplo de não fazer festa infelizmente promove um evento desse tipo com quase 500 pessoas sem máscaras. Temos que ter consciência do que está acontecendo em São Paulo e no Brasil inteiro. Isso é um mau exemplo”, afirmou o Delegado Osvaldo Nico Gonçalves, Diretor Departamento de Operações Policiais Estratégicas. Outra festa clandestina com cerca de 400 pessoas aglomeradas e sem máscara também foi interrompida no bairro de Americanópolis neste domingo.