Experiente nadador do Brasil, Marcelo Chierighini comete erro de iniciante nos 100 m livre

Finalista nos Jogos do Rio-2016 pulou com os braços abertos e perdeu segundos preciosos na largada da prova

Luiza Moraes/COB Marcelo poderia tinha altas chances de classificação



Mais experiente nadador da delegação do Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024, o velocista Marcelo Chierighini admitiu ter cometido um erro de iniciante nas eliminatórias dos 100m livre nesta terça-feira. O atleta de 33 anos caiu na água com os braços abertos, o que provocou a perda de tempo. Com isso, Chierighini largou cerca de meio corpo atrás de seus adversários na nona e penúltima eliminatória da prova em que a saída é um fundamental. “Cometi um erro bobo mas inadmissível, ainda mais em um JO, e que será difícil de digerir”, escreveu o nadador na Instagram com uma foto que mostra o erro ao entrar na água.

Chierighini terminou a prova com 49s38, bem acima de seu melhor tempo, 47s68. “Minha mão acabou abrindo e entrei na água com os braços totalmente abertos, o que acabou comprometendo a prova toda”, afirmou ele, que foi finalista da prova no Rio-2016 e terminou na 35ª colocação em Paris. Se tivesse ao menos repetido o tempo (48s41) que obteve na seletiva olímpica, em maio, no Rio de Janeiro, Chierighini teria a chance de disputar um desempate com o sul-coreano Sunwoo Hwang, que com esta marca conquistou a 16ª e última vaga para as semifinais que acontecem nesta terça-feira.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller