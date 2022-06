PSG não conta mais com Neymar, afirma jornal espanhol

Representante do clube francês teria informado o pai do jogador a respeito da decisão do clube em optar pela saída do craque brasileiro

EFE/EPA/Ian Langsdon O PSG não quer mais Neymar para sua próxima temporada



Apesar de ter contrato até 2025, Neymar estaria fora dos planos do Paris Saint-Germain para a próxima temporada. De acordo com as informações da Rádio Montecarlo, confirmadas pelo jornal El Pais nesta terça-feira, 28, um representante do clube francês teria entrado em contato com o pai do jogador para informá-lo que o clube vai optar pela saída do craque brasileiro. De acordo com a publicação espanhola, o motivo da mudança seria o novo perfil de atletas que o PSG busca, além da “indisciplina sistemática na rotina de treinos e recuperação” do atleta. O jornal também indica que a decisão tomou forma depois da renovação do contrato com Kylian Mbappé, que exigiu mudanças na organização e apontou a demissão do ex-diretor esportivo, Leonardo de Araujo, apoiador do brasileiro.

Em Paris, Neymar se tornou o jogador mais caro da história do futebol ao ser contratado para sair do Barcelona pela quantia de 222 milhões de euros em 2017. Durante cinco anos, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi defendeu que a maneira mais rápida de ser competitivo era construir um ambiente em que o jogador se sentisse feliz, mas os planos do clube mudaram. O contrato do brasileiro seria renovado automaticamente até 2027, mas a atual informação aponta para uma rescisão do acordo que garante um rendimento de 40 milhões de euros anuais ao craque somados os ganhos futebolísticos e publicitários, tanto do clube como de empresas vinculadas aos fundos do Qatar.