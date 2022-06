Filipe Toledo vence etapa de Saquarema da WSL e segue como líder do Mundial

Brasileiro derrotou o compatriota Samuel Pupo na final da etapa; entre as mulheres, Carissa Moore consegue virada emocionante

Behrouz Mehri / AFP Filipe Toledo é o atual líder do ranking no Campeonato Mundial de Surfe



O brasileiro Filipe Toledo venceu a etapa de Saquarema (RJ) da World Surf League (WSL) e se manteve como líder do Mundial. As semifinais do torneio masculino foram 100% brasileiras: Toledo derrotou Yago Dora por 17,36 a 14,34, enquanto Samuel Pupo superou Italo Ferreira por 11,44 a 10,83. Na final, Filipe conseguiu boas ondas no início e emendou um aéreo que recebeu nota 10 com outra manobra que recebeu 8,67. Pupo começou mal, tentou recuperar depois, mas era tarde, e fechou com o total de 10,73. Com o resultado, Toledo chega a 50.040 pontos na liderança do Mundial, seguido pelo australiano Jack Robinson, que tem 40.225 pontos, e por Italo Ferreira, com 34.385. Samuel Pupo é o 11º, com 25.165 – embora tenha subido seis posições com o vice em Saquarema, continua fora dos cinco que disputariam a etapa decisiva. O título da etapa foi o quarto de Filipe em Saquarema, onde ele já vencera em 2015, 2018 e 2019.

Na disputa feminina, a brasileira Tatiana Weston-Webb caiu na semifinal para a hawaiana Carissa Moore, derrotada por 14,60 a 11,77. Na final, Moore conseguiu uma vitória emocionante contra a francesa Johane Defay com uma nota 9,5 no último segundo, levando o placar a ficar em 15,43 a 12,33 a seu favor. A hawaiana lidera o ranking feminino com 46.840 pontos e já está matematicamente classificada para a etapa final em Trestles, na Austrália. Defay é a segunda colocada, com 42.865, enquanto Weston-Webb é a sexta, com 32.610. A brasileira ainda tem duas etapas para tentar se recuperar e entrar no grupo que brigará pelo título – ela está 2.830 pontos atrás da costarriquenha Brisa Henessy, a última entre as que estariam classificadas hoje.