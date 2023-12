Diego Martínez é o novo técnico do Boca Juniors para a temporada 2024

Técnico substitui Jorge Almirón, demitido em novembro após derrota para o Fluminense na final da Libertadores

Luis Robayo/AFP - 03/11/2023 O técnico Diego Martinez dá instruções aos jogadores do Huracán durante jogo da Copa da Liga Argentina



O Boca Juniors chegou a um acordo com o técnico Diego Martínez para a temporada 2024. Aos 45 anos, o argentino assumirá a equipe “xeneize” no dia 2 de janeiro com a missão de recuperar o clube após um ano decepcionante, no qual não conquistou títulos e não se classificou para a Copa Libertadores de 2024. Martínez terá contrato até 31 de dezembro de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada. O treinador ocupará o lugar de Jorge Almirón, que deixou o Boca em novembro após a derrota na final da Libertadores para o Fluminense. Martínez já havia sido procurado em abril deste ano por Juan Román Riquelme, então vice-presidente do Boca — e atual mandatário do clube —, mas não houve acordo devido ao fato de o treinador estar à frente do Tigre, da primeira divisão argentina.

Ao longo de sua carreira como técnico, Diego Martínez passou por diversos clubes de divisões inferiores, como Ituzaingó, Cañuelas, Comunicaciones, Midland e Estudiantes de Buenos Aires, até chegar à elite e comandar equipes como Godoy Cruz, Tigre e Huracán. Neste ano, ele levou o Huracán às quartas de final da Copa da Liga. A expectativa é que Martínez traga sua experiência e conhecimento para reerguer o Boca Juniors e buscar novas conquistas na próxima temporada.