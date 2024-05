Final da Champions marca reencontro de Bellingham e Hummels e pode render mais de R$ 39 milhões ao Borussia

Segundo o jornal ‘BILD’, time alemão lucrará quantia milionária por causa da venda do jogador inglês e podem ter um bônus caso ele seja colocado na seleção de ‘melhores da Champions’

EFE/EPA/ANDY RAIN e EFE/Kiko Huesca Mats Hummels, do Borussia Dortmund, e Jude Bellingham, do Real Madrid



Borussia Dortmund e Real Madrid decidem neste sábado (1) a final da Champions League, no estádio de Wembley, em Londres. O time alemão busca o bicampeonato europeu, enquanto os madridistas buscam aumentar sua vasta sala de troféus com o 15º título. O confronto promete ser emocionante e repleto de expectativas para os fãs de futebol ao redor do mundo. O confronto marca um reencontro entre dois velhos conhecidos: Mats Hummels, zagueiro do Borussia Dortmund, e Jude Bellingham, meia do Real Madrid. Ambos foram companheiros até a temporada passada, quando Bellingham deixou o time alemão para se juntar aos madridistas, tornando-se um dos melhores jogadores do mundo. O Dortmund almeja a vitória, contudo, caso seja derrotado, o time pode lucrar alto. Segundo o jornal ‘BILD’, o contrato assinado prevê o pagamento de um bônus de 5 milhões de euros (R$ mais de 28 milhões) ao Dortmund, além de outro bônus de 2 milhões de euros (R$ mais de 11 milhões) se Bellingham for colocado na seleção de ‘melhores da Champions’. Ou seja, o time alemão pode embolsar 7 milhões de euros mesmo sendo vice-campeão.

Hummels, ao lado de Marco Reus, esteve presente na última final de Champions League disputada pela equipe em 2013, quando foram derrotados pelo Bayern de Munique. Em 2016, o zagueiro foi jogar no Bayern, mas retornou ao Dortmund e agora tem a chance de levantar o troféu europeu. Nesta temporada, tem sido o pilar da equipe, sendo eleito o melhor jogador das semifinais contra o Paris Saint-Germain. Jude Bellingham, estrela do Real Madrid, pode adiar o sonho de Hummels. O inglês mostrou um futebol de alto nível em seu primeiro ano na equipe, com 23 gols, 12 assistências e o prêmio de melhor jogador do Campeonato Espanhol.

*Reportagem produzida com auxílio de IA