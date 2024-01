Fiorentina vence nos pênaltis e garante vaga nas semifinais da Copa da Itália

Equipe de Florença aguarda confronto entre Milan e Atalanta para conhecer próximo adversário

Reprodução / Instagram @acffiorentina Gol de Maxime Lopez classificou a Fiorentina para as semifinais pela terceira vez consecutiva



A Fiorentina garantiu sua vaga nesta terça-feira, 9, nas semifinais da Copa da Itália 2023-2024 ao vencer o Bologna nos pênaltis por 5 a 4, após um empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação. A disputa foi decidida nas penalidades máximas, e a equipe de Florença converteu todas as suas cinco cobranças, enquanto o Bologna converteu quatro, perdendo a última. Com o gol de Maxime Lopez, a Fiorentina se classificou para as semifinais pela terceira vez consecutiva. O próximo adversário da ‘Viola’ será o vencedor do confronto entre Milan e Atalanta, que acontecerá nesta quarta-feira, 10.

No entanto, nem tudo foram boas notícias para a Fiorentina. Durante a partida, o argentino Lucas Beltrán sofreu uma forte pancada ao se chocar com a cabeça de um adversário e precisou ser substituído aos 75 minutos. O jogador reclamou principalmente de dores no nariz após a colisão. Apesar disso, a equipe conseguiu superar a ausência de Beltrán e garantir a vitória nos pênaltis. Com essa classificação, a Fiorentina se tornou o primeiro time a avançar para as semifinais da Copa da Itália 2023-2024.