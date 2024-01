Diego Pituca lamenta rebaixamento do Santos, mas diz que nunca pensou em desistir de voltar

Apresentado nesta segunda-feira, volante havia assinado pré-contrato com o Peixe no meio do ano passado, meses antes do rebaixamento

REINALDO CAMPOS/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Diego Pituca está de volta ao Santos após passagem pelo futebol japonês



Diego Pituca, volante do Santos, lamentou o rebaixamento da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas afirmou que isso não afetou sua convicção de retornar ao seu time do coração. Ele assinou pré-contrato com o Peixe no meio do ano passado, meses antes do rebaixamento. Em sua apresentação oficial nesta terça-feira, o jogador destacou que, desde o momento em que assinou o contrato, já sabia da sua responsabilidade e deixou claro que queria voltar e ajudar o clube nessa situação. Durante sua passagem pelo Japão, Pituca revelou que acompanhava as partidas do Peixe e sofria junto com a equipe. Ele acordava de madrugada para assistir aos jogos e se considera um torcedor do clube. Agora de volta ao Brasil, o volante elogiou o ambiente do Santos e destacou a qualidade do técnico Fábio Carille.

Pituca também mencionou que recebeu propostas de outros clubes, mas sempre teve o desejo de voltar à Vila Belmiro, independentemente da divisão em que estivesse. “Sempre que o Santos voltava, me balançava. Eu falei que, se voltasse ao Brasil, queria ir para o Santos. Não importava se seria na Série A ou B. Todo mundo sabe do amor que eu sinto. Estou em casa aqui.” Além disso ressaltou que ganhou peso e mais força durante sua passagem pelo futebol japonês. Ele contou que tinha um preparador físico pessoal e treinava todos os dias na academia, algo que não é muito comum no Japão. O jogador afirmou que se sente mais forte e maduro agora, além de ter mudado sua alimentação. Pituca está confiante em ajudar o Peixe a voltar à elite do futebol brasileiro o mais rápido possível. Com a queda para a Série B, o Santos está montando um elenco experiente para a próxima temporada.