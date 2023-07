Flamengo anuncia contratação do volante Allan por quatro anos

Atleta é o terceiro reforço anunciado na segunda janela de transferências e poderá estrear nos próximos jogos da equipe

Reprodução/Twitter/@Flamengo Volante acertou com o Flamengo por quatro anos



O Flamengo anunciou na manhã deste domingo, 2, a contratação do volante Allan, que estava no Atlético-MG. O atleta chegou no Rio de Janeiro na noite deste sábado, 1º, após o acerto entre os dois clubes. Allan fechou com o Rubro-Negro por quatro anos e meio, até 2027. O clube da Gávea pagará R$8,2 milhões de euros (R$43 milhões) para o Galo. É o terceiro reforço anunciado pelo Flamengo nesta janela de transferência. A equipe carioca já havia anunciado as chegas de Rossi e Luiz Araújo. Eles poderão estrear com a camisa rubro-negra após o dia 3 de julho. Pelo Galo, Allan fez parte dos elencos campeões do Campeonato Mineiro de 2020, 2021, 2022 e 2023, além dos títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, ambos em 2021.