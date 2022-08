Flamengo confirma que David Luiz está com hepatite, mas tranquiliza torcida: ‘Encontra-se bem’

De acordo com o clube, o zagueiro de 35 anos está em fase final de recuperação; atleta foi substituído no intervalo da partida contra o São Paulo, na quarta-feira, 24, ao sentir um mal-estar

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO David Luiz não foi relacionado para o clássico deste domingo, 28, contra o Botafogo, pelo Brasileirão



Depois de dias de especulação, o Flamengo confirmou, na tarde deste domingo, 28, que David Luiz está com um quadro de hepatite leve. Em nota, o clube disse que o zagueiro está aos cuidados do departamento médico do clube, apresenta um bom quadro de saúde e está em fase final de recuperação. “O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta David Luiz teve confirmada uma hepatite leve e já em fase de resolução. O jogador encontra-se bem e está aos cuidados do Departamento Médico do clube”, diz a publicação. O atleta de 35 anos não foi relacionado para o clássico da tarde deste domingo contra o Botafogo, no Nilton Santos, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se vencer, o rubro-negro diminui de 10 para sete pontos a distância para o Palmeiras, que lidera o Brasileirão com 50 pontos. David Luiz foi substituído no intervalo da partida contra o São Paulo, na quarta-feira, 24, pelo jogo de ida do Copa do Brasil, ao sentir um mal-estar. Ele também foi afastado dos treinos por precaução. Nas redes sociais, torcedores subiram a hashtag #ForçaDavidLuiz, que reuniu cerca de 7 mil publicações em 30 minutos.