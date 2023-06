Flamengo derrota o Grêmio por 3 a 0 e chega a 10 jogos sem derrotas na temporada

Time de Jorge Sampaoli conquista a sexta vitória na competição e assume a terceira posição no Brasileirão

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo derrota o Grêmio pela 10ª rodada do Brasileirão



O Flamengo dominou o Grêmio e venceu por 3 a 0 no Maracanã, em partida disputada na noite deste domingo, 11, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Jorge Sampaoli completou 10 jogos sem derrota na temporada e assumiu a terceira posição da competição. O Grêmio é o sexto colocado, com 17 pontos. O resultado começou a ser construído com a lei do ex, com Everton Cebolinha, abrindo o placar para os mandantes. Na sefunda etapa, Pedro saiu do banco para anotar o segundo gol Rubro-Negro. Nos últimos minutos do jogo, Bruno Henrique, de cabeça, marcou o terceiro. Foi o primeiro dele depois de se recuperar de uma lesão. As duas equipes voltam a jogar no dia 22 de junho, quinta-feira. O Flamengo vai até Bragança Paulista encarar o Red Bull Bragantino, às 21h30. O Grêmio recebe o América-MG, às 19h30, em Porto Alegre.

Jogando em casa, o Flamengo controlou a partida com a posse de bola, mas foi o Grêmio que começou a levar mais perigo na primeira etapa. O time de Renato Portaluppi aproveitava alguns erros da defesa Rubro-Negra e assustava o goleiro Matheus Cunha. Foi através da lei do ex que saiu o primeiro grito de gol da noite. Everton Cebolinha driblou Kanneman e abriu o placar. O time gaúcho demorou para se ajeitar, ms o Rubro-Negro não aumentou o placar na primeira etapa.

Pedro e Ayrton Lucas reforçaram o Flamengo na segunda etapa. Os donos da casa seguiram com a posse, mas cedia bastante espaço aos visitantes, que não aproveitavam. E foi Pedro que aumentou a vantagem dos cariocas, aos 20 minutos, dando tranquilidade ao time. No fim, o momento mais emocionante da noite. Bruno Henrique, de cabeça, marcou o terceiro, para festa de toda a torcida e do elenco, que correu para abraçar o jogador.