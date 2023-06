Uruguai vence a Itália por 1 a 0 e conquista o Mundial Sub-20

Luciano Rodriguez marca no fim e garante o primeiro título mundial da equipe sul-americana na categoria; Israel fica em terceiro

Reprodução/Fifa Luciano Rodriguez comemora gol marcado na final do Mundial Sub-20



O Uruguai derrotou a Itália por 1 a 0 e conquistou a Copa do Mundo Sub-20. A competição foi disputada na Argentina. O gol do título foi marcado por Luciano Rodríguez, na reta final da partida, disputada no Estádio Ciudad de La Plata, em Buenos Aires. Foi a primeira conquista mundial dos uruguaios na categoria. Na fase de grupos, o Uruguai terminou em segundo no Grupo E. Nas oitavas, venceu Gâmbia (1 a 0), Estados Unidos (2 a 0) e Israel (1 a 0). Mais cedo, Israel, que eliminou o Brasil nas quartas de final, derrotou a Coreia do Sul por 3 a 1 e ficou com o terceiro lugar.

A primeira etapa começou bastante truncada, com um leve domínio dos sul-americanos, que tiveram as melhores oportunidades. A Itália, por sua vez, teve mais posse de bola. Porém, pouco criava. Além disso, os italianos exageraram nas faltas. O Uruguai criou mais jogadas de perigo na segunda etapa e voltou com uma marcação forte e dificultou a vida dos italianos. Aos 35 minutos, Prati, da Itália, foi expulso após se chocar com um adversário, aos 35 minutos da etapa final. E finalmente, aos 41 minutos, Luciano Rodriguez apareceu livre na grande área e, de cabeça, empurrou para o gol, decretando o título uruguaio.