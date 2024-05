Flamengo desembarca sob protesto e xingamentos no RJ após derrota na Libertadores

Torcida não poupou críticas sobre desempenho da equipe; time está em terceiro lugar no Grupo E, com quatro pontos

Montagem: X/@noitedecopa O atacante Bruno Henrique tentou acalmar os ânimos, prometendo melhorias



O Flamengo foi recebido com protestos no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (8) após a derrota para o Palestino na Libertadores. Os torcedores expressaram insatisfação com o desempenho da equipe, especialmente em relação ao sistema defensivo. O atacante Bruno Henrique tentou acalmar os ânimos, prometendo melhorias. Durante o protesto, os jogadores mais criticados foram o lateral Wesley e o meio-campista Gerson. A torcida não poupou críticas, destacando a necessidade de evolução no desempenho da equipe. Apenas o jogador De la Cruz escapou das queixas dos torcedores.

A torcida do Flamengo não deixou barato na chegada do time ao Rio de Janeiro. Bruno Henrique parou pra falar

Com a derrota, o Flamengo se encontra em uma situação complicada na Copa Libertadores, com uma vitória, um empate e duas derrotas. Atualmente, a equipe está em terceiro lugar no Grupo E, com quatro pontos. O próximo desafio será contra o Bolívar, em casa, no dia 15 de maio. Além da competição continental, o Flamengo também terá um clássico contra o Corinthians no sábado (10), pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A equipe precisa se recuperar para garantir uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. A classificação atualizada do Grupo E mostra o Bolívar em primeiro lugar, seguido pelo Palestino e pelo Flamengo.

