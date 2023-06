Flamengo goleia o Vasco e se aproxima do G-4 do Brasileirão

Goleada por 4 a 1 sobre o rival coloca o Rubro-Negro na quinta posição, com 17 pontos; Cruzmaltino permanece na zona do rebaixamento

O Flamengo goleou o Vasco por 4 a 1 na noite desta segunda-feira, 5, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Ayrton Lucas, Pedro, Gérson e Pulgar marcaram para o Rubro-Negro. De pênalti, Jair marcou o único gol do Vasco no clássico. O resultado coloca a equipe de Jorge Sampaoli mais próxima do G-4. O Flamengo é quinto colocado, com 16 pontos. De quebra, os flamenguistas ampliaram a crise no rival, que segue na penúltima posição com apenas 6 pontos.

A vitória foi construída na primeira etapa. O técnico Maurício Barbieri apostou numa formação com três zagueiros e os primeiros minutos até foram animados para os vascaínos. Mas não demorou muito para o Flamengo mostrar a sua força. Aos 13 minutos, Pulgar marcou um belo gol e colocou o Flamengo em vantagem no marcador. Dois minutos depois, Gerson, de cabeça, aumentou para o Rubro-Negro. Desorganizado, o Gigante da Colina só assustou em um arremate de Pedro Raul, que parou no travessão. Mas ainda na primeira etapa, os vascaínos viram o rival marcar mais dois gols: Pedro e Ayrton Lucas praticamente decretaram a vitória do Flamengo no primeiro tempo. Com a vitória garantida, a equipe de Sampaoli tirou o pé do acelerador e o Vasco cresceu na partida. A equipe de Maurício Barbieri reduziu a vulnerabilidade e chegou a diminui o placar com Jair, de pênalti. A reação parou por aí. O Cruzmaltino chegou a criar outras chances, mas não teve mais forças para reagir.

O Flamengo volta a jogar na quinta-feira, às 21 horas, quando encara o Racing, na penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores. O Vasco volta a campo no domingo, às 16 horas, para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Brasileirão.