Flamengo renova com meia Victor Hugo por cinco temporadas

Jogador recusou propostas de clubes europeus

Reprodução / Instagram @victorhg_10_ Com renovação do contrato, Victor Hugo deve ficar no time até 2028



O Flamengo confirmou nesta terça-feira, 16, a renovação de contrato do meia Victor Hugo por mais cinco temporadas. O jogador, de apenas 19 anos, acertou um novo vínculo com o clube até o dia 31 de dezembro de 2028. Apesar da aposta alta do time com Victor Hugo, ele ainda é um dos poucos jogadores que não teve chance com otitular. Entretanto, com a saída de Everton Ribeiro, se abre uma brecha para que o jogador impressione Tite e recupere seu protagonismo dentro do elenco.Desde que subiu para o elenco profissional, Victor Hugo tem se destacado em várias posições do meio-campo e já recebeu propostas de clubes europeus, como o Wolverhampton, da Inglaterra. Com 83 partidas pelo Flamengo, o jovem atleta já marcou seis gols e deu seis assistências.