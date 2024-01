Pia Sundhage, ex-técnica da seleção brasileira feminina, é contratada pela Suíça

Treinadora tem o desafio de treinar a equipe para o Campeonato Europeu que ocorrerá em 2025

Thais Magalhães/CBF Ex-técnica da seleção brasileira foi criticada na Copa do Mundo de 2023, quando não convocou a atacante Cristiane para entrar em campo no último jogo do time



A seleção suíça de futebol feminino anunciou nesta terça-feira, 16, a contratação da treinadora Pia Sundhage, ex-técnica da seleção brasileira. Após não obter sucesso com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2023, Sundhage terá o desafio de comandar a equipe suíça no Campeonato Europeu de 2025. Aos 63 anos, a treinadora afirmou que é um privilégio treinar uma equipe sob tanta pressão e que adora esse desafio. O presidente da federação suíça, Dominique Blanc, comentou que a contratação de Sundhage é um marco para o futebol feminino no país e que sua experiência e conhecimento contribuirão para a evolução da modalidade. Apesar do seu prestígio, a passagem de Pia pela seleção brasileira na Copa do Mundo do ano passado foi alvo de críticas após o time ter sido eliminado na fase de grupos. A ex-técnica do Brasil também foi questionada, na época, por não ter convocado a atacante Cristiane.