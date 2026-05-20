Flamengo x Estudiantes: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Flamengo e Estudiantes se enfrentam pela Libertadores nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

MAXI FRANZOI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jorge Carrascal jogador do Flamengo comemora seu gol com Emerson Royal jogador da sua equipe durante partida contra o Grêmio no estádio Arena



Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Na Argentina, as equipes empataram em 1 a 1.

O Flamengo tem sete pontos no campeonato. Em situação confortável no Grupo A, o timecarioca contará com retornos importantes para o jogo desta quarta.

Já o Estudiantes vem de derrota para o Racing e foi eliminado nas oitavas de final do Campeonato Argentino. Desde então, o time vice-líder da chave vem se preparando para o jogo contra o Flamengo e tem seis pontos.

Onde assistir Flamengo x Estudiantes ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming) transmitem.