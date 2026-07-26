F1: Norris vence a primeira em 2026 no GP da Hungria; Bortoleto fica com a 11º posição
Atual campeão da Fórmula 1, o inglês Lando Norris venceu o seu primeiro Grande Prêmio da temporada na manhã deste domingo (26), realizado em Budapeste, na Hungria. Pole position, o piloto da McLaren administrou muito bem as paradas e conseguiu superar os adversários durante a prova, incluindo o parceiro Oscar Piastri, que abandonou a corrida.
A última vitória do britânico havia sido no Grande Prêmio de Interlagos, realizado no dia 9 de novembro do ano passado. Essa foi a 12ª conquista de Lando Norris da carreira. O pódio foi completado por Max Verstappen e Kimi Antonelli. Curiosamente, nenhum dos dois começou entre os três primeiros.
Gabriel Bortoleto começou na 14ª colocação e teve uma atuação muito decente no circuito de Hungaroring, optando por segurar a troca de pneus macios até a 30ª volta. Ele chegou a ocupar o P9 em alguns momentos, mas acabou ultrapassado no decorrer da corrida. Com uma boa recuperação, ele ainda terminou na 11ª posição, mas não pontuou pela terceira vez consecutiva.
LARGADA CHEIA DE MUDANÇAS NA HUNGRIA
A largada trouxe mudanças significativas em relação ao grid inicial. Antes da conclusão da primeira volta, Oscar Piastri, da McLaren, que tinha largado em terceiro, fez um excelente início e arrancou a primeira colocação do companheiro de equipe Lando Norris, que foi para a segunda posição. Max Verstappen, da Red Bull, também conseguiu uma ótima arrancada e ganhou a terceira colocação nas primeiras voltas.
Por outro lado, Charles Leclerc, da Ferrari, que largou da terceira colocação, não manteve o ritmo dos adversários e foi ultrapassado até pelo companheiro Lewis Hamilton, que era o 5º colocado. Com problemas no carro, o britânico George Russell, da Mercedes, ficou parado na largada, acabou na antepenúltima posição e precisou recuperar o prejuízo.
Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, chegou a perder três posições no início da prova e chegou a ficar na 17ª posição. Mesmo assim, recuperou o prejuízo e ficou na 13ª colocação, sendo ultrapassado por George Russell antes das dez primeiras voltas. O piloto paulista aumentou a pressão sobre Esteban Ocon, da Haas.
GEORGE RUSSELL ESCALA NO GRID APÓS INÍCIO RUIM
Na volta 14, Lewis Hamilton foi o primeiro a ir para os boxes e voltou com os pneus duros. Na sequência, diversos pilotos começaram a fazer seus pit stops, incluindo o líder Oscar Piastri. O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, foi o último a fazer a parada e segurou a ponta até a volta 23, quando precisou ir para os boxes.
Enquanto isso, o inglês George Russell conseguiu uma excelente recuperação no circuito e chegou ao sétimo lugar para fazer pressão sobre o companheiro Kimi Antonelli. O piloto da Mercedes chegou a ficar em 20º, mas não teve dificuldades para ultrapassar os competidores da parte de baixo do grid.
Com a estratégia de segurar o jogo de pneus macios, o Gabriel Bortoleto segurou o P9 durante algumas voltas. Ele parou apenas na volta 30 e retornou na 14º posição, à frente de Lance Stroll, da Aston Martin.
HAMILTON AUMENTOU RITMO NA METADE DA PROVA
O piloto da Ferrari optou por fazer a segunda troca de pneus com apenas 16 voltas da última substituição e colocou um novo jogo de pneus duros. Embora tenha perdido algumas posições, o heptacampeão voltou em ótimo ritmo e estava com a melhor volta da corrida, fazendo pressão sobre os primeiros colocados.
Liderando a corrida, Oscar Piastri foi para os boxes pela segunda vez na 34ª volta e cedeu o P1 para Lando Norris. O piloto colocou pneus duros e retornou à frente de Lewis Hamilton Na volta 40, o piloto australiano foi atrapalhado pelo retardatário Carlos Sainz, da Williams, e ficou muito irritado.
“Sai da minha frente, seu idiota. Meu Deus”, reclamou o piloto da McLaren pelo rádio. A comissão da prova puniu Sainz com cinco segundos.
Enquanto isso, Gabriel Bortoleto ganhou posições no grid e chegou ao décimo lugar após 40 voltas. A estratégia em segurar os pneus macios por mais tempo deu resultados para o brasileiro, que chegou à zona de pontuação após iniciar em 14º.
Na disputa pela liderança, Lando Norris mergulhou na curva 1 e conseguiu a ultrapassagem para cima de Kimi Antonelli, que até tentou fazer a defesa. Até aquele momento da prova, o piloto italiano havia feito apenas uma parada nos boxes. Não demorou muito para o competidor da McLaren colocar vantagem sobre o adversário.
LANDO NORRIS ENCAMINHA VITÓRIA NA ÚLTIMA PARTE DA PROVA
O pole position aumentou o ritmo faltando pouco menos de 20 voltas para o término da prova e aumentou consideravelmente a vantagem sobre os demais competidores. Norris ainda aproveitou a bandeira amarela causada pelo parceiro Oscar Piastri e fez outro pit stop para colocar pneus macios usados e sem perder a liderança.
Por outro lado, o parceiro australiano precisou abandonar a prova após perder a caixa de câmbio. Ele estava fazendo uma grande corrida e chegou a liderar na primeira metade, após excelente largada. O safety car virtual foi acionado e diversos pilotos aproveitaram para ir aos boxes.
Quem se beneficiou com a saída do australiano foi Bortoleto, que passou para a 9ª posição e entrou de vez na briga para pontuar pela terceira vez consecutiva na Fórmula 1. Apesar do bom momento, ele foi superado por Arvid Lindblad, da Racing Bulls, e pelo parceiro Nico Hülkenberg.