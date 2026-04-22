Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece pela 5ª fase da Copa do Brasil; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Arte Jovem Pan

Flamengo e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30, no Maracanã, em partida válida pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

No último domingo o Flamengo bateu o Bahia em casa e chegou a cinco vitórias consecutivas. A tendência é que a escalação tenha muitas mudanças, e o técnico Leonardo Jardim dê chances a jogadores que não vêm jogando muito. Paquetá, lesionado, é o principal desfalque.

Já o Vitória vem de um empate na Série A contra o Corinthians, mas precisa construir bom resultado neste início de mata-mata fora de casa.

Onde assistir Goiás x Cruzeiro ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view) e pelo Sportv (TV fechada).