Fluminense e Vasco fazem jogo disputado no Maracanã e ficam no empate pelo Brasileirão

Em jogo quente, Tricolor das Laranjeiras impôs uma grande pressão na segunda etapa, mas parou em boa atuação do goleiro vascaíno Léo Jardim, que garantiu o 1 a 1

ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Vasco e Fluminense fazem clássico bem disputado e ficam no empate



Em clássico bastante disputado, Fluminense e Vasco ficaram no 1 a 1, em partida disputada neste sábado, 6, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro Raul marcou para o Vasco no início da partida. Lima empatou para o Fluminense no segundo tempo. O Tricolor das Laranjeiras até tentou a virada, mas parou em boa atuação do goleiro cruzmaltino, que fez pelo menos três defesas importantíssimas, evitando a virada do adversário no segundo tempo. Com o resultado, o time comandado por Fernando Diniz chegou 7 pontos e fica na quarta posição. O Vasco chegou a 5 pontos e está em oitavo. A rodada termina na segunda-feira, 8, e os dois times podem perder posições ao término da rodada.

Logo no início da partida, o Gigante da Colina começou pressionando a saída de bola do Tricolor das Laranjeiras. A pressão surtiu efeitou. Fábio errou passe, Alex Teixeira recuperou e tocou para Pedro Raul abrir o placar no Maracanã. O Fluminense passou a fazer seu jogo e controlou a posse de bola, enquanto o Vasco passou a se defender. As melhores oportunidade tricolores, porém, foram na bola parada. Mesmo retraído, o Vasco quase marcou o segundo, com Gabriel Pec, após erro de Felipe Melo. Na parte final da primeira etapa, o jogo ficou amarrado e os vascaínos foram para os vestiários em vantagem.

A segunda etapa foi bastante quente. O Vasco apostou suas fichas no contra-ataque. Em um deles, quase marcou com André, que cabeceou a bola no travessão. O Fluminense foi pra cima e conseguiu empate com Lima, aos 9 minutos. Léo Jardim defendeu o chute de Cano, mas Lima aproveitou o rebote e deixou tudo igual: 1 a 1. Pouco tempo depois Marcelo arriscou de longe, mas Léo Jardim fez grande defesa. O goleiro vascaíno voltou a brilhar em cabeçada de Ganso, após bom cruzamento de Lima. O Vasco voltou a assustar com Eguinaldo, que tentou o canto de Fábio, mas a bola foi para fora. No fim do jogo, Léo Jardim voltou aparecer em belo chute de Nino. Ele espalmou a bola, que ainda bateu no travessão. O time de Fernando Diniz pressionou, mas não conseguiu a virada.

Na próxima rodada, o Fluminense viaja para Belo Horizonte onde encara o Cruzeiro, às 21h30. Na quinta-feira, às 19 hoeas, o Vasco duela contra o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba.