Rodrygo decide contra o Osasuna, e Real Madrid conquista a Copa do Rei pela 20ª vez

Vinicius Júnior também teve grande atuação e deu assistência do primeiro gol; time merengue não ganhava o torneio desde 2014

José Manuel Vidal/EFE Jogadores do Real Madrid comemoram o título da Copa do Rei



O Real Madrid se sagrou campeão da Copa do Rei pela 20ª vez em sua história ao vencer neste sábado o Osasuna por 2 a 1, com dois gols do atacante Rodrygo. O time merengue saiu na frente com o brasileiro marcando logo aos dois minutos, mas Lucas Torró deixou tudo igual no segundo tempo, aos 13 minutos, antes do ex-santista (241) voltar a balançar as redes para garantir o título, que não vinha para o clube desde 2014. Além de Rodrygo, o brasileiro Vinicius Júnior teve grande jornada. O primeiro gol merengue nasceu de uma sensacional jogada de Vini Malvadeza pela esquerda. Ele passou por dois marcadores de maneira espetacular e cruzou rasteiro para o compatriota conferir.

*Com informações da AFP