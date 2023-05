João Paulo falha duas vezes e Santos para o Cruzeiro por 2 a 1 pelo Brasileirão

Resultado coloca a Raposa provisoriamente na liderança da competição; Peixe segue sem vencer fora de casa

GLEDSTON TAVARES/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Wesley comemora um dos gols na vitória do Cruzeiro sobre o Santos pelo Brasileirão



O Santos perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, neste sábado, 6, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota ficou marcada por duas falhas do goleiro João Paulo, um dos principais destaques do elenco santista. Wesley marcou os dois gols da Raposa, que chegou aos 9 pontos e assumiu, provisoriamente, a liderança da competição nacional. O Peixe está na 11ª colocação, com quatro pontos, e segue sem pontuar fora de casa. Ângelo foi o autor do gol da equipe paulista. Os dois times podem perder posições até o término da rodada.

No primeiro gol, Ramiro encontrou Wesley na área e cruzou. O goleiro santista não conseguir cortar o cruzamento e o atacante empurrou a bola para o gol. O Santos chegou a esboçar uma reação na segunda etapa. Ângelo recebeu de Marcos Leonardo e tocou na saída de Rafael Cabral, empatando o jogo. Poucos tempo depois, Wesley voltou a colocar a Raposa à frente do marcador. Em outro cruzamento, João Paulo rebateu a bola para o meio da área. A bola sobrou para Wesley marcar novamente para os donos da casa. Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, na quarta-feira, 10. O Peixe recebe o Bahia, na Vila Belmiro, mais cedo, às 19 horas.