Fred anuncia saída do canal Desimpedidos após quase uma década

“O lugar onde o Bruno virou Fred e que todos os sonhos inimagináveis se tornaram realidade”, disse o influenciador nas redes sociais

Reprodução/Instagram/fred No canal, o apresentador ganhou reconhecimento com o quadro 'Fred + 10'



O Youtuber esportivo Bruno Caneiro, mais conhecido como Fred, anunciou nesta quarta-feira (19) a saída do canal Desimpedidos, onde permaneceu por nove anos. “Hoje venho comunicar que estou de saída do Desimpedidos, o lugar onde o Bruno virou Fred e que todos os sonhos inimagináveis se tornaram realidade. Sem vocês, nada disso seria possível, então queria agradecer demais por tudo que todos vocês fizeram por mim durante esses quase 10 anos no canal e por terem embarcado comigo nessa viagem.

O apresentador ganhou reconhecimento com o quadro “Fred + 10”, além de participar de atrações como a Supercopa Desimpedidos, torneio de futebol que reúne influenciadores, e entrevistas com grandes nomes do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo, Marta e Pelé. O ex-BBB ressaltou que deixou conteúdos produzidos que serão lançados ao logo da semana. “Ainda teremos vídeos especiais durante a semana toda para nos despedirmos em grande estilo, mas desde já conto com vocês nas próximas viagens que faremos juntos!”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Confira anúncio de Fred no Instagram

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fred Bruno (@fred)

A página oficial do canal também se manifestou sobre a saída do apresentador: