O conflito militar interrompeu o campeonato local, devastou a infraestrutura esportiva do país e forçou a desistência da seleção nacional nas eliminatórias do torneio da Fifa

Dan Mullan/Getty Images/AFP O conflito armado entre republicanos e as tropas nacionalistas do general Francisco Franco paralisou as atividades esportivas no país, destruiu praças esportivas e enviou atletas para as frentes de batalha, inviabilizando qualquer representação oficial perante a Federação Internacional de Futebol (Fifa).



A Copa do Mundo de 1938, sediada na França, foi a última edição do torneio antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial e ficou marcada por tensões políticas que esvaziaram a competição. A Espanha, que possuía uma equipe promissora no continente europeu, foi obrigada a se retirar das eliminatórias devido à Guerra Civil Espanhola (1936-1939). O conflito armado entre republicanos e as tropas nacionalistas do general Francisco Franco paralisou as atividades esportivas no país, destruiu praças esportivas e enviou atletas para as frentes de batalha, inviabilizando qualquer representação oficial perante a Federação Internacional de Futebol (Fifa).

A escalada do conflito militar e a paralisação do calendário esportivo

A Guerra Civil Espanhola teve início em julho de 1936, e o esporte sofreu uma interrupção imediata. O campeonato nacional de futebol (La Liga), que vivia uma fase de consolidação, foi oficialmente suspenso dois meses antes do início dos combates intensos, em maio de 1936.

Enquanto as batalhas tomavam o território, o futebol oficial cedeu espaço a competições regionais informais, que ainda tentaram sobreviver na Catalunha e no País Basco até a temporada de 1937-1938. No ano do Mundial da França, toda a atividade futebolística formal estava encerrada na Espanha. O ambiente de perseguição atingiu as diretorias dos clubes de forma drástica, com dirigentes ameaçados, exilados ou executados. O fuzilamento de Josep Sunyol, então presidente do FC Barcelona, evidenciou que os clubes e seus membros haviam se tornado alvos políticos diretos no confronto.

As regras das eliminatórias da Fifa em 1938 e a oficialização da desistência

O regulamento para a terceira edição da Copa do Mundo determinou, de forma inédita, que o país-sede (França) e o atual campeão (Itália) estivessem classificados automaticamente. Restavam 14 vagas em disputa na fase final, alvo de 37 equipes inscritas que foram divididas em 12 grupos baseados em critérios geográficos.

Para a federação espanhola, o cumprimento do protocolo estabelecido pela Fifa para as eliminatórias encontrou barreiras operacionais impostas pela guerra:

Ausência de representação unificada: Com a administração do país rompida, a Federação Espanhola não possuía autoridade pacificada e estabilidade institucional para formular a documentação requerida ou arcar com as responsabilidades esportivas internacionais.

Inviabilidade logística: A completa falta de segurança em rotas de transporte impedia a seleção espanhola de disputar os jogos de classificação do seu grupo contra os adversários europeus exigidos pelo regulamento.

Diante da impossibilidade de atender as exigências da entidade, a desistência espanhola foi consumada sem que a equipe entrasse em campo. O panorama pré-guerra afetou diretamente a tabela de jogos, que também registrou o desfalque da Áustria — a seleção austríaca garantiu a vaga através das eliminatórias, mas sua federação foi dissolvida oitenta dias antes da abertura do torneio após a anexação do país pela Alemanha nazista.

A destruição de estádios e o impacto físico nos clubes locais

A infraestrutura esportiva espanhola foi cooptada por operações logísticas do exército e atingida pesadamente pela artilharia aérea. A exigência imposta aos jogadores mudou os propósitos físicos: elencos de vários clubes foram desmantelados porque os profissionais trocaram os treinos pelo serviço militar em trincheiras.

As sedes e os equipamentos dos clubes espanhóis enfrentaram danos materiais severos que atrasaram o desenvolvimento tático do esporte:

A sede institucional do FC Barcelona foi alvo de ataques coordenados por aviões italianos, forçando o resgate de troféus e registros históricos de dentro dos escombros.

Estádios de grande porte foram convertidos temporariamente em centros de abastecimento bélico. O gramado de praças como Les Corts permaneceu ocioso após as restrições impostas por disputas territoriais violentas na região.

A quebra na cadeia produtiva destruiu a oferta de equipamentos básicos, como chuteiras e esferas de couro padronizadas — itens que passaram a ser exclusividade das nações sem conflitos armados, fomentados por fábricas como a francesa Allen, responsável pela bola oficial do torneio de 1938.

O retrospecto da Espanha e o cenário final do Mundial da França

A ausência forçada barrou o projeto da Espanha de melhorar sua campanha internacional. Após faltar ao primeiro Mundial em 1930, a equipe espanhola alcançou as quartas de final na Itália em 1934, deixando boas expectativas para o torneio seguinte. Contudo, devido aos boicotes de seleções sul-americanas e aos atritos diplomáticos na Europa, o campeonato de 1938 seguiu esvaziado.

O registro estatístico da competição entregou marcos diretamente influenciados pelo clima bélico:

Participantes efetivos: Apenas 15 seleções entraram nos gramados para a fase final. A Suécia avançou automaticamente para as quartas de final sem jogar, se beneficiando da ausência da Áustria. Gols e desempenho: As 21 equipes que disputaram ao menos uma partida das eliminatórias marcaram 96 gols no total. Na fase de grupos principal, o maior impacto ofensivo foi o triunfo do Brasil sobre a Polônia, encerrado em 6 a 5 após a prorrogação. Consolidação de títulos: A seleção da Itália assegurou seu bicampeonato mundial e ratificou a força do planejamento político injetado no esporte.

As feridas abertas pelo isolamento interromperam a profissionalização do esporte na Península Ibérica. A equipe nacional retornou à Copa do Mundo doze anos depois, em 1950. Atuando no Brasil, a Espanha venceu seleções tradicionais como Inglaterra e Estados Unidos, finalizando o torneio com a quarta colocação geral, o recorde máximo do país no século XX. A interrupção esportiva motivada pela violência militar nos anos 1930 serve hoje como base legal para protocolos da Fifa, que continua aplicando suspensões regimentais rigorosas a federações e seleções envolvidas em conflitos diplomáticos e guerras em escala global.