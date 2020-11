À JP, Ceni exaltou elenco e colocou Flamengo como favorito ao Brasileiro; relembre

Veja o que o novo treinador do Rubro-Negro falou sobre o plantel do clube carioca

Xandy Rodrigues/Futura Press/Estadão Conteúdo Rogério Ceni trocou o Fortaleza pelo Flamengo



Rogério Ceni foi anunciado como novo treinador do Flamengo nesta terça-feira, 10. Ex-técnico do Fortaleza, o “Mito” irá encontrar um elenco extremamente qualificado, entrosado com total capacidade para conquistar novamente o título do Campeonato Brasileiro. Quem garante é o próprio Ceni, que concedeu entrevista exclusiva ao Grupo Jovem Pan, em julho deste ano, e rasgou elogios ao plantel rubro-negro. No entendimento do técnico recém-contrato, o principal concorrente da equipe carioca no torneio nacional é Atlético-MG, de Jorge Sampaoli.

“Rapaz, não está fácil enfrentar esse Flamengo. São jogadores muito bons, são acima da média. O Flamengo, obviamente, tem um custo altíssimo para manter esses jogadores. Não é fácil. É um time entrosado e com atletas que jogam juntos há muito tempo. Não vai ser fácil competir de igual para igual com esse time em um campeonato de 38 rodadas como é o Campeonato Brasileiro. A expectativa é de que o Atlético-MG, que contratou reforços em peso e de nível, possar ser um concorrente”, disse Ceni à Jovem Pan.

Ceni já desembarcou no Rio de Janeiro e irá comandar o treino desta terça-feira no Ninho do Urubu. Sua estreia à frente do Mengo acontecerá amanhã, 11, diante do São Paulo, no Maracanã, no jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa do Brasil.