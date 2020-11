Exclusivo! Saiba o que Rogério Ceni pediu para fechar com o Flamengo

Treinador do Fortaleza é cotado para assumir o rubro-negro após a demissão de Domenéc Torrent

Mourão Panha/Estadão Conteúdo Rogério Ceni é cotado para assumir o Flamengo



Domenéc Torrent foi demitido do comando do Flamengo na manhã desta segunda-feira, 09, e o nome de Rogério Ceni começou a ser vinculado à equipe carioca como um possível substituto horas depois. De acordo com a apuração do jornalista da Jovem Pan, Rodrigo Viga, o treinador do Fortaleza fez algumas exigências à diretoria rubro-negra para treinar a equipe nos próximos meses. Durante o programa Papo de Setorista, que vai ao ar toda segunda-feira, as 18h, Viga afirmou que Rogério Ceni quer um contrato longo, estabilidade e ‘sair de forma amigável’.

“O que se fala no Rio de Janeiro é que ele teria um contrato até o final do Campeonato Brasileiro com vistas a uma continuidade ao longo de 2021. Acredito que ele não sairia do Fortaleza para ficar apenas três meses. Então ele queria um contrato um pouco mais longo, que vai além do Campeonato Brasileiro, que termina em fevereiro de 2021. Também que ele tenha carta branca para fazer mudanças, alterações e mexidas e não fique vulnerável a curto prazo. Entre outras exigências feitas pelo ex-goleiro do São Paulo está uma saída amigável e amistosa. Ele já teve essa experiência na troca do Fortaleza pelo Cruzeiro e mesmo não dando certo, conseguiu manter as portas abertas para retornar”, disse Viga.

Será que Rogério Ceni é um treinador para o tamanho do Flamengo? Confira a discussão no Papo de Setorista sobre o assunto: