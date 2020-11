Flamengo x São Paulo: Rogério Ceni é ‘freguês’ de Fernando Diniz; veja retrospecto

O ‘Mito’ tem o treinador do Tricolor paulista como algoz; confira

Montagem sobre fotos/Reprodução/São Paulo FC TV/FELIPE DUEST/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni nunca venceu Fernando Diniz como treinador



Rogério Ceni comandará o Flamengo pela primeira vez nesta quarta-feira, 11, a partir das 21h30 (de Brasília), diante do São Paulo, no Maracanã, na partida de ida entre os times no confronto válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O reencontro com Fernando Diniz, no entanto, traz más lembranças para o “Mito”. Isto porque o recém-contratado pelo Rubro-Negro nunca venceu o técnico do Tricolor paulista, amargando, inclusive, uma eliminação para o rival.

Curiosamente, a estreia de Ceni como treinador foi em uma derrota para o Audax-SP, de Fernando Diniz. Na ocasião, em 2017, o São Paulo de Rogério foi derrotado por 4 a 2 na primeira rodada do Campeonato Paulista. O ‘Mito’, então, reencontrou o seu algoz em outras quatro oportunidades, sendo todas à frente do Fortaleza. Dirigindo o Leão do Pici, ele foi derrotado por Diniz duas vezes no Campeonato Brasileiro e foi desclassificado da Copa do Brasil após dois empates e uma decisão nas penalidades. Veja abaixo o retrospecto.

Confrontos entre Ceni e Diniz:

Audax-SP 4 x 2 São Paulo (Campeonato Paulista 2017)

São Paulo 2 x 1 Fortaleza (Campeonato Brasileiro 2019)

São Paulo 1 x 0 Fortaleza (Campeonato Brasileiro 2020)

Fortaleza 3 x 3 São Paulo (Oitavas da Copa do Brasil 2020)

São Paulo 2 x 2 Fortaleza – Com vitória dos paulistas nos pênaltis (Oitavas da Copa do Brasil 2020)

E contra o São Paulo?

Rogério Ceni também segue sem vencer o São Paulo, clube onde é tratado como maior ídolo de todos os tempos. O currículo é o mesmo: três derrotas e dois empates diante do time do Morumbi. Relembre os duelos abaixo.