Exclusivo: Willian recebe propostas e pode deixar o Corinthians até 15 de agosto

De acordo com informações obtidas pelo ex-jogador Vampeta, comentarista do Grupo Jovem Pan, o meio-campista pediu para deixar o Timão

Foto: PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Willian durante partida entre Corinthians e América-MG, pelo Campeonato Brasileiro



A segunda passagem de Willian pelo Corinthians pode estar perto do fim. De acordo com informações obtidas pelo ex-jogador Vampeta, comentarista do Grupo Jovem Pan, o meio-campista pediu para deixar o Timão após receber ofertas de times da Europa. A ideia do jogador de 33 anos é voltar para o Velho Continente ainda nesta janela de transferências, que se encerra em 15 de agosto. Atualmente machucado, ele não participou do revés para o Flamengo, na última quarta-feira, pela rodada de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. “As notícias que chegaram dão conta que o Willian vai pedir para sair até 15 de agosto. Ele quer ir embora porque tem propostas de times europeus. Ele não quer ficar mais! Quem me passou a informação foi um pessoal que conhece muito bem a família do jogador e também os bastidores do clube. Isso pode acontecer, sim. A fonte me contou isso na última quarta-feira, depois da derrota para o Flamengo”, revelou o ídolo da Fiel, durante o programa “Bate-Pronto”.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Willian deixou o clube do Parque São Jorge ainda em 2007, quando foi contratado pelo Shakhtar Donetsk (Ucrânia). Em seguida, o meia-atacante passou pelo Anzhi (Rússia) e migrou para o Chelsea, onde se destacou e ganhou duas vezes o Campeonato Inglês (2014/15 e 2016/17), a Copa da Inglaterra (2017/18), a Copa da Liga Inglesa (2014/15) e a Liga Europa da UEFA (2018/19). Depois de uma temporada ruim no Arsenal, o jogador voltou para o Timão, em agosto de 2021. Até o momento, no entanto, o retorno tem sido frustrante. Acumulando lesões, Willian soma 44 partidas em seu retorno, contabilizando apenas 1 gol e 6 assistências. Para piorar, em junho deste ano, o atleta chegou a sofrer ameaças de morte de alguns torcedores insatisfeitos, algo que assustou a família do meia.

Na ocasião, a informação de que Willian gostaria de deixar o Corinthians também veio à tona, mas foi desmentida pelo presidente do Alvinegro, Duílio Monteiro Alves. O dirigente, inclusive, lembrou que o jogador tem contrato com o clube até o final de 2023. “Primeiro, lógico, não é simples (possível saída). O jogador tem contrato. O Corinthians fez um esforço grande para trazê-lo e ele para vir. Agora, não existiu isso de o Willian nos procurar e dizer que quer ir embora, dar pistas. Mas a gente sente que ele ficou muito incomodado com isso, se preocupou muito com isso. Não é a torcida do Corinthians… Ele fez um esforço tão grande para voltar ao clube que formou ele. Vimos no último jogo o estádio inteiro aplaudindo ele de pé. Infelizmente são atos isolados de pessoas que não representam a torcida corintiana. Os quase 40 milhões de torcedores querem o Willian aqui nos ajudando”, comentou o mandatário, em entrevista ao jornalista André Hernan.