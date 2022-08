São Paulo vende quase 50 mil ingressos para confronto contra o Ceará; veja escalações

O Tricolor recebe o time cearense nesta quarta-feira, 3, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana

JEFFERSON DE AGUIAR/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do São Paulo durante jogo contra o Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro



O São Paulo anunciou que vendeu antecipadamente 49 mil ingressos para o duelo diante do Ceará, marcado para começar às 19h15 (de Brasília), no Morumbi, pela rodada de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A expectativa, assim, é que o Tricolor tenha um público parecido com o da vitória diante do América-MG, na semana passada, pela Copa do Brasil. Até o momento, o recorde de público na temporada é o do triunfo sobre o Palmeiras, na primeira final do Paulistão, quando 61 mil pessoas estiveram no Cícero Pompeu Toledo. Para o confronto de hoje, Rogério Ceni deve colocar a campo um time com: Tiago Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Welington e Igor Gomes; Luciano e Calleri. Tentando surpreender os são-paulinos, a equipe de Marquinhos Santos deve ser escalada com: João Ricardo, Nino Paraíba, Luiz Otávio, Messias, Victor Luís; Richard Coelho, Richardson, Lima; Vina, Mendoza e Cléber.