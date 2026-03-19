A reconfiguração das fronteiras norte-americanas e a emissão de vistos para o Mundial de 2026

A logística migratória para o torneio tripartite exige articulação antecipada dos cidadãos brasileiros diante das políticas de segurança nacional de Washington, Ottawa e da Cidade do México

MARLON COSTA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Para os cidadãos brasileiros, transitar entre os países-sede demanda planejamento estratégico e conhecimento das regras alfandegárias vigentes, determinando exatamente como tirar o visto americano e canadense a tempo para viajar e assistir aos jogos da Copa do Mundo sem esbarrar em restrições de fronteira.



A Copa do Mundo da Fifa de 2026 estabelece um marco geopolítico inédito ao ser sediada simultaneamente por três nações soberanas: Estados Unidos, Canadá e México. Com o torneio programado para ocorrer entre junho e julho, a circulação de milhões de torcedores estrangeiros ativou protocolos rigorosos de segurança e imigração no continente. Para os cidadãos brasileiros, transitar entre os países-sede demanda planejamento estratégico e conhecimento das regras alfandegárias vigentes, determinando exatamente como tirar o visto americano e canadense a tempo para viajar e assistir aos jogos da Copa do Mundo sem esbarrar em restrições de fronteira.

O histórico do colapso consular e a força-tarefa diplomática

A emissão de autorizações de entrada nos Estados Unidos enfrentou uma crise sem precedentes ao longo desta década. No final de 2022, o tempo de espera para a aprovação de vistos da categoria B1/B2 (negócios e turismo) no Consulado de São Paulo atingiu o ápice de 491 dias, reflexo direto do acúmulo de demandas impulsionado por paralisações anteriores. A situação ameaçou o fluxo turístico sul-americano para a América do Norte, forçando o Departamento de Estado americano a reestruturar sua cadeia de atendimento.

Para estabilizar a demanda até o ano do torneio, o governo federal norte-americano intensificou a alocação de recursos consulares. O quadro de oficiais de imigração foi expandido e os sistemas digitais de triagem passaram por modernização. No início de 2026, a fila média nacional caiu consideravelmente. Nos postos diplomáticos de São Paulo e Brasília, a espera recuou para a faixa de 45 a 60 dias. O valor da taxa de solicitação (MRV) permanece fixado em US$ 185, após a suspensão e o adiamento da “Visa Integrity Fee”, uma tarifa adicional de US$ 250 que estava prevista para onerar o processo.

A soberania do Canadá e o sistema eletrônico de triagem

Enquanto os Estados Unidos operam sob um modelo de entrevista presencial obrigatória para a grande maioria dos solicitantes, o governo canadense adota uma política migratória baseada na análise de risco e no histórico preexistente do viajante. Para ingressar no Canadá, os cidadãos do Brasil estão sujeitos a duas rotas processuais jurídicas distintas: o Visto de Visitante tradicional (TRV) ou a Autorização Eletrônica de Viagem (eTA).

A eTA representa a via expressa da diplomacia canadense, com um custo reduzido de 7 dólares canadenses e uma aprovação frequentemente processada em poucos dias ou minutos. Contudo, a elegibilidade para este documento exige que o viajante cumpra critérios específicos delineados por Ottawa:

Possuir um visto americano de não imigrante válido no momento da solicitação ou ter obtido um visto canadense nos últimos dez anos.

Chegar ao território canadense exclusivamente por via aérea.

Aqueles que não preenchem as condições estipuladas para a emissão do eTA devem submeter-se ao rito processual do visto convencional, cujo tempo médio de análise legal pelos oficiais canadenses em 2026 orbita em torno de 42 dias úteis.

A porosidade limitada das fronteiras terrestres

O maior desafio logístico para os espectadores da Copa de 2026 reside na regulamentação do trânsito terrestre. O Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) estabelece o livre comércio na região, mas não unifica as diretrizes de mobilidade civil. Não existe um passe fronteiriço universal ou uma zona de livre circulação similar ao Espaço Schengen europeu para este evento.

O cidadão brasileiro que decidir alugar um veículo nos Estados Unidos e cruzar a fronteira dirigindo até as sedes canadenses esbarrará na limitação estrita da legislação federal local. A Autorização Eletrônica de Viagem (eTA) perde a eficácia jurídica em fronteiras terrestres ou marítimas. Neste formato de viagem, a apresentação do Visto de Visitante canadense impresso no passaporte torna-se obrigatória perante as autoridades da Canada Border Services Agency (CBSA).

No flanco sul, o governo da Cidade do México simplificou a absorção de turistas. Viajantes que detêm um visto americano ou canadense válido estão tacitamente dispensados de solicitar um visto mexicano, garantindo entrada imediata ao país. Essa dinâmica reforça o consenso de que a aprovação diplomática por parte de Washington opera como a chave-mestra do planejamento.

A chancela da Fifa e o corredor prioritário de processamento

A pressão internacional sobre a infraestrutura fronteiriça forçou uma resposta institucional conjunta entre o poder executivo dos Estados Unidos e a Federação Internacional de Futebol (Fifa). Projetando absorver uma massa de 5 a 10 milhões de visitantes para o campeonato, a administração do presidente Donald Trump anunciou a implementação de um sistema preferencial de processamento no final de 2025.

A iniciativa diplomática, denominada como sistema “Fifa Pass”, cria um corredor burocrático legal para isolar os turistas verificados da fila convencional. O mecanismo estruturou-se sob a seguinte arquitetura de verificação:

O torcedor estrangeiro adquire seus ingressos de maneira nominal por meio das plataformas rastreadas e auditadas pela Fifa. A integração de dados emite um atestado que qualifica o detentor do ingresso a acessar uma plataforma governamental paralela. O solicitante obtém o direito de preferência no agendamento da entrevista do visto americano, acelerando o parecer consular.

Para blindar a operação contra gargalos, o Departamento de Estado americano dobrou a presença de agentes em países de alta demanda esportiva, injetando 400 novos oficiais consulares na malha diplomática. A medida tenta assegurar que indivíduos dispostos a participar do campeonato e devidamente verificados pelos filtros de segurança nacional tenham suas permissões emitidas tempestivamente.

A articulação política que antecede o torneio exige dos interessados a quitação imediata das taxas (MRV e eTA) e a finalização impecável dos formulários de triagem internacional. As decisões dos escritórios de imigração em Washington e Ottawa continuarão a ditar o fluxo da maior mobilização civil do continente neste ano, vinculando o sucesso da travessia à compreensão técnica dos tratados de fronteira.