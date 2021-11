A um ano da Copa do Mundo, quais jogadores da seleção brasileira estão com um pé no Catar?

Entre os candidatos, 13 nomes têm a confiança do técnico da Canarinho e, caso nada extraordinário aconteça, vão integrar a delegação que disputará o Mundial no Oriente Médio

Lucas Figueiredo / CBF Jogadores da seleção brasileira comemoram gol contra o Uruguai, em vitória na Arena da Amazônia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo



Líder das Eliminatórias Sul-Americanas, a seleção brasileira pode assegurar sua vaga na Copa do Mundo de 2022 já nesta Data Fifa, quando enfrenta a Colômbia, na próxima quinta-feira, 11, na Neo Química Arena, e também a Argentina, no dia 16, em San Juan. Com a classificação encaminhada, o treinador Tite passa a concentrar sua atenção na montagem do grupo de 23 jogadores que irá ao Catar. Entre os candidatos, 13 nomes têm a confiança do técnico da Canarinho e, caso nenhum evento extraordinário aconteça (lesões e suspensões, por exemplo), devem integrar a delegação que vai ao país do Oriente Médio. Analisando as últimas convocações e as preferências táticas do comandante da seleção, a reportagem do Grupo Jovem Pan mostra abaixo os atletas brasileiros que estão com um pé no Mundial, marcado para estrear em 21 de novembro do ano que vem.

Goleiros

A um da Copa do Mundo, Tite não parece ter dúvidas sobre quais goleiros irá levar à Copa do Mundo do Catar. Alisson, titular do Mundial realizado na Rússia, permanece sendo convocado e só perdeu jogos neste ciclo devido a algumas lesões. O jogador Liverpool, no entanto, já não tem a titularidade garantida, já que costuma revezar a posição com Ederson, do Manchester City, e Weverton, do Palmeiras. O trio, sempre que foi acionado, correspondeu e não deu motivos para o treinador duvidar de sua capacidade. Prova disso é que o Brasil tem a melhor defesa das Eliminatórias, com apenas 4 gols sofridos em onze jogos disputados.

Laterais

Tite costuma chamar quatro laterais para os jogos da seleção brasileira. Entre os atletas que jogam na direita, o ala Danilo, da Juventus, é figura carimbada nas convocações, atuando em 19 das últimas 20 partidas do Brasil. Na esquerda, Alex Sandro, também da Velha Senhora, é outro que constantemente é lembrado pelo treinador e sua comissão durante o ciclo para o Catar. As outras duas vagas, no entanto, estão completamente abertas. No lado direito do campo, Emerson Royal, do Tottenham, e Daniel Alves, sem clube, são os principais candidatos. Já na esquerda, Guilherme Arana, do Atlético-MG, e Renan Lodi, do Atlético de Madrid, travam uma boa briga.

Zagueiros

Em entrevista coletiva, Tite já disse ter uma “dor de cabeça” para escalar a sua dupla de zaga ideal, já que considera Marquinhos, Éder Militão e Thiago Silva defensores de alto nível. Desta forma, com base também nas escalações da seleção nos últimos anos, é possível afirmar que o trio dificilmente não embarcará rumo ao Catar. A última vaga da posição, entretanto, está aberta. Nas últimas três convocações, Lucas Veríssimo, revelado pelo Santos e atualmente no Benfica, foi quem ganhou a disputa. A briga, porém, também envolve Rodrigo Caio, do Flamengo, Felipe, do Atlético de Madrid, Diego Carlos, do Sevilla, e até mesmo Miranda, atleta do São Paulo que esteve na Copa do Mundo da Rússia.

Meio-campistas

Na região central do gramado, Casemiro é peça-chave no esquema de Tite e é tratado mundo afora como um dos melhores cabeças de área do futebol. Seu substituto, outro praticamente garantido na Copa do Mundo de 2022, é o volante Fabinho, titular no excelente time do Liverpool e presente na lista do técnico da seleção desde o fim de 2019. Quem também “cavou” uma vaga no Catar nos últimos anos foi o meia Lucas Paquetá, em ótimo momento no Liverpool e titular incontestável da Canarinho desde a última Copa América. As outras vagas do setor, até o momento, não estão preenchidas. Fred, volante do Manchester United, até vem aparecendo com certa regularidade na lista, mas ainda não atingiu o status de incontestável entre os membros da comissão. Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Edenílson, Everton Ribeiro, Philippe Coutinho e outros atletas também terão que mostrar serviço neste último ano de ciclo para convencer Tite e seu staff.

Atacantes

O ataque da seleção brasileira talvez seja o setor com maior disputa. Além de Neymar, camisa 10 do Brasil e do Paris Saint-Germain, Gabriel Jesus é outro que está no “grupo de confiança” do comandante da equipe nacional. Mesmo criticado após o baixo rendimento no Mundial de 2018, o atleta do Manchester City é muito bem avaliado por Tite pela sua entrega tática e não deverá ficar de fora da lista para a Copa. As outras vagas, porém, estão completamente abertas. Roberto Firmino e Richarlison, por exemplo, são jogadores que participaram de boa parte das partidas do Brasil, mas estão sofrendo com forte concorrência de Gabriel Barbosa, Matheus Cunha, Raphinha e Antony, por exemplo. Além deles, Vinicius Júnior vem fazendo uma temporada espetacular pelo Real Madrid, ganhando apoio popular. Arthur Cabral, do Basel, corre por fora.

Jogadores com um pé no Catar