Hummels, do Borussia Dortmund, detona Antony após expulsão: ‘Grosseiramente antidesportivo’

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Hummels foi expulso de Dortmund x Ajax após entrada no brasileiro Antony



Mats Hummels, zagueiro do Borussia Dortmund, ficou revoltado com a expulsão ocorrida da derrota do seu time por 3 a 1 diante do Ajax, na última quarta-feira, 3, válida pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Ainda no primeiro tempo, quando o placar estava zerado, o defensor acertou um carrinho no atacante Antony, recebendo o cartão vermelho direito. Em entrevista à “DAZN”, o alemão criticou o brasileiro por uma suposta simulação. “A atuação do meu oponente não deve ser ignorada. Isso foi grosseiramente antidesportivo”, iniciou Hummels, que elogiou a habilidade do brasileiro, mas disse que o adversário precisa “aprender” a ser um atleta. “Antony é um grande jogador de futebol. Agora, ele só tem que aprender a ser um atleta. Quando isso acontecer, talvez fique ainda melhor”, continuou.

Experiente e com passagem gloriosa pela seleção alemã, Hummels também criticou o árbitro inglês Michael Oliver, responsável por aplicar o vermelho. “Foi uma decisão errada e absurda. Não sei como um árbitro que tem suposto nível de Champions me deu vermelho”, finalizou. Mesmo com um a menos, o Dortmund abriu o placar com Marco Reus, em cobrança de pênalti. Na etapa complementar, no entanto, o Ajax virou e ampliou com Tadic, Haller e Klaasen, em três jogadas construídas por Antony. O ponta revelado pelo São Paulo, inclusive, ganhou da Uefa o prêmio de melhor do jogo. Com 100% de aproveitamento, o time holandês lidera a chave C com 12 pontos. O Borussia, por sua vez, é o segundo colocado com 6 pontos, ficando à frente do Besiktas, da Turquia, pelo critério de desempate. O Sporting, de Portugal, é o lanterna, com quatro derrotas até aqui.

Assista ao lance da expulsão abaixo: