Vampeta analisa relacionamento entre Renato Gaúcho e diretoria do Fla e projeta final da Libertadores

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Fla TV Vampeta analisou o relacionamento da diretoria do Flamengo com Renato Gaúcho



O comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, analisou o relacionamento entre a diretoria do Flamengo e o técnico Renato Gaúcho em meio ao turbulento momento do time no Campeonato Brasileiro. Com base na informação do jornalista Mauro Cezar Pereira, do portal “UOL”, o ex-jogador afirmou que o treinador está “engolindo sapo” dos dirigentes flamenguistas, já que ele ainda não conquistou títulos no Rubro-Negro. No entendimento do pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, o fim da trajetória de Portaluppi na Gávea tem tudo para ser sacramentado na final da Copa Libertadores da América, caso a equipe carioca seja derrotada pelo Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai. A decisão está marcada para 27 de novembro.

“Eu estava lendo a coluna de um companheiro e vi que a diretoria do Flamengo está arrependida de ter contratado o Renato Gaúcho… Lembra do caso após a eliminação da Copa do Brasil? Quando horas depois da derrota para o Athletico-PR, surgiu a informação de que ele havia entregado o cargo? Alguém vazou essa informação. Se isso acontece no Grêmio, onde o Renato é rei, ele iria cobrar a direção. Agora, como ele não tem título, fica engolindo sapo. Se não ganhar no dia 27 de setembro, na final da Libertadores, que será uma partida completamente aberta, o Renato sai no dia seguinte. É área!”, analisou o Velho Vamp, durante o programa “Esporte em Discussão” desta quarta-feira, 3.