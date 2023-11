Operação Penalidade Máxima investiga fraudes em jogo do Flamengo e mais seis partidas no país

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em cinco Estados; Ministério Público não detalhou ações específicas de cada confronto nem mencionou nomes

Gilvan de Souza/Flamengo - 12-11-2022 Jogo entre Flamengo e Avaí, pelo segundo turno do Brasileirão, está sob suspeita



O Ministério Público de Goiás (MP-GO) deu início a mais uma fase da operação de combate à manipulação de resultados no futebol brasileiro. A Penalidade Máxima III, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu mandados de busca e apreensão em oito cidades de cinco Estados. A investigação abrange sete partidas, incluindo um jogo do Flamengo no Brasileirão do ano passado (veja abaixo). A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) da Polícia Militar de Goiás, do Cyber Gaeco do Ministério Público de São Paulo e dos Gaecos dos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraíba e Rio de Janeiro. Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em diferentes localidades.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Estadual dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem ou Ocultação de Bens Direitos e Valores. A investigação tem como objetivo apurar possíveis condutas ilícitas que caracterizam organização criminosa para fraudar resultados de partidas de futebol, conforme previsto na Lei nº 12.850/13 e nos artigos 198 e 199 da Lei Geral do Esporte. O Ministério Público está investigando um grupo criminoso que tinha como objetivo aliciar jogadores para participar de um esquema de manipulação de resultados em partidas do Brasileirão do ano passado e dos Estaduais disputados neste ano. Os atletas envolvidos receberiam pagamentos para influenciar o resultado das partidas, beneficiando apostadores que também faziam parte do esquema.

A terceira etapa da operação está investigando sete partidas, sendo uma do Brasileirão do ano passado e duas da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Além disso, estão sendo investigados jogos dos Estaduais deste ano. O MP não divulgou detalhes sobre as ações específicas de cada jogo nem mencionou os nomes dos jogadores supostamente envolvidos no esquema. As partidas do Brasileirão e da Série B foram disputadas no segundo turno das respectivas competições.

Veja quais são os jogos sob investigação