Abel Braga rebate críticos ao relembrar passagem pelo Flamengo: ‘Não vem com historinha’

Líder do Campeonato Brasileiro com o Internacional, o treinador recordou o seu trabalho à frente do Flamengo, antes de Jorge Jesus assumir o Rubro-Negro

Reprodução/Internacional Abel Braga é o treinador do Internacional



Abel Braga está curtindo o excelente momento à frente do Internacional. Logo após conquistar a oitava vitória consecutiva com o Colorado, no clássico diante do Grêmio, no Beira-Rio, no último domingo, 24, o treinador do líder do Campeonato Brasileiro rebateu os críticos que o consideraram “velho” para ocupar o cargo de comandante do time gaúcho. Além disso, o técnico recordou a sua passagem pelo Flamengo e reafirmou que fez um bom trabalho no Rubro-Negro carioca.

“O futebol, lamentavelmente, é analisado em cima de resultados e as pessoas se equivocam. Para alguns, eu estou velho. Para mim, não. Mas eu nunca me abalei com isso [as críticas], não. Sabe por que? Eu sei para onde eu fui e as escolhas que eu fiz. Só não concordo quando falam que eu fui mal nos últimos três clubes. Eu não tenho que frisar isso. Eu fui mal, de fato, no Cruzeiro e no Vasco. Concordo! Mas no Flamengo, não! Tudo que eu disputei ei ganhei: Florida Cup, Estadual e classifiquei em primeiro na Libertadores. Além disso, deixei 50% da Copa do Brasil na mão. Então, não vem com essa historinha. Depois chegaram quatro jogadores que foram titulares: Rafinha, Mari, Filipe Luís e o monstro do Gerson”, comentou o treinador em entrevista coletiva.

Abel Braga deixou o Flamengo em maio de 2019 após receber muitas críticas pelo seu trabalho feito no time carioca. Em seguida, seu sucessor Jorge Jesus pegou o Rubro-Negro com reforços e o levou aos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. Já no Internacional, “Abelão” está muito perto de fazer a equipe gaúcha voltar a celebrar uma taça do Brasileirão, algo que não acontece desde 1979.