Cruzeiro anuncia saída de Felipão após três meses de trabalho

Confira o que Luiz Felipe Scolari falou sobre o seu desligamento da Raposa

Reprodução/Cruzeiro Felipão não é mais o técnico do Cruzeiro



O Cruzeiro informou na manhã desta segunda-feira, 25, que Luiz Felipe Scolari não é mais o treinador da sua equipe principal. De acordo com a nota publicada pelo clube mineiro, a decisão foi tomada em comum acordo. Felipão foi contratado pela segunda vez pela Raposa em outubro do ano passado e, apesar de ter conseguido afastar o time da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, não conseguiu recolocá-lo na elite do futebol brasileiro.

“O Cruzeiro Esporte Clube e Luiz Felipe Scolari decidiram, em consenso, terminar a segunda passagem do treinador multicampeão pela Raposa. Colaborando com o Clube em seu momento mais desafiador na história, Scolari e sua comissão técnica cumpriram a importante missão de recuperar o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B, tendo dirigido a equipe celeste em 21 partidas, somando nove vitórias, oito empates e quatro derrotas”, informou o clube. “O Cruzeiro agradece e reconhece todo o trabalho, dedicação e profissionalismo de Felipão e seu staff para com o Clube neste momento importante, e deseja toda sorte e felicidade ao técnico campeão do mundo e sua comissão”, completou o Cruzeiro, que irá em busca de um novo técnico visando a temporada 2021, que começa a partir de fevereiro.

Já Felipão, através de sua assessoria de imprensa, valorizou o seu trabalho feito na Raposa. “Quando em outubro recebi em Porto Alegre o presidente Sérgio e diretoria, eu disse sim ao plano de construção de um novo Cruzeiro EC. Sabia do desafio que era recuperar o time na Série B. Naquele momento havia uma grande ameaça de queda para a Série C. Todos nós naquela reunião assumimos o compromisso com este projeto. Um trabalho organizado onde todos deveriam dar sua contribuição, cada um no seu setor. Aceitei retornar com enorme prazer em ajudar e trabalhar pelo clube. Conseguimos recuperar o time na Série B”, disse.