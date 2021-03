Abel Braga volta a falar de vice do Brasileirão para o Flamengo: ‘Foi sacanagem’

O ex-treinador do Internacional mais uma vez criticou a arbitragem das últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro 2020

Abel Braga, ex-treinador do Internacional, voltou a falar sobre o Brasileiro 2020, campeonato em que o time gaúcho ficou com o vice-campeonato e viu o Flamengo faturar o segundo troféu consecutivo na última rodada. Depois de afirmar que aconteceram “coisas absurdas” nas últimas partidas do torneio nacional, o comandante afirmou que “teve sacanagem” apenas para um lado, indicando mais uma vez que o Rubro-Negro foi favorecido pela arbitragem.

“A gente escuta tanta coisa, tanta bobagem, tanta besteira, vê tanta sacanagem. Eu te falo. Os dois jogos finais desse campeonato teve [sic] sacanagem, sempre só para um lado, é complexo o negócio. Mas, fazer o que, o que consta é quem foi campeão, quem chegou em primeiro, mas não era para ser bem assim, não”, disse Abel Braga em entrevista à rádio Esporte Central, de Campinas. “Eles (Flamengo) até tiveram um futebol mais vistoso, mas nosso futebol era muito objetivo, muito operário e muito coletivo, e a gente não tinha medo de ninguém, cara. O time não ia engatar nove vitórias seguidas. Já tinha antes, empate contra Athletico. Mas tiraram da gente, fazer o que, foi pena, foi um negócio meio inacreditável para muita gente”, disse o técnico.

O Internacional liderou o Campeonato Brasileiro até a penúltima rodada, quando perdeu para o Flamengo em jogo com polêmica da arbitragem. Na ocasião, o lateral Rodinei foi expulso em lance que foi assinalado após a consulta ao árbitro de vídeo (VAR). Já na rodada derradeira, o Colorado teve três gols anulados no empate diante do Corinthians, que impediu a conquista do Brasileirão após 40 anos.