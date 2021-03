Diretor do Bayern descarta contratar Haaland: ‘Já temos o melhor do mundo na posição dele’

Karl-Heinz Rummenigge, ídolo e CEO do Bayern de Munique, afirmou que o Gigante da Baviera não precisa entrar na disputa pelo centroavante norueguês

Reprodução Haaland é o artilheiro do Borussia Dortmund



Karl-Heinz Rummenigge, ídolo e CEO do Bayern de Munique, afirmou nesta quarta-feira, 31, que o todo poderoso clube alemão não entrará na disputa pelo atacante Erling Haaland, destaque do Borussia Dortmund e atual artilheiro da Liga dos Campeões da Europa, com 10 gols marcados. De acordo com o diretor, o Gigante da Baviera não precisa contar com o centroavante norueguês pois já conta com o melhor jogador do mundo para a posição, chamado Robert Lewandowski.

“Não sei de onde chegam essas especulações. Mas posso dizer uma coisa: já temos o melhor jogador do Mundo na posição dele. Robert Lewandowski tem contrato até 2023. E estou certo de que com o profissionalismo dele – basta ver a forma como ele treina e cuida do corpo – ainda está longe (o dia que ele deixará o Bayern)” disse Rummenigge, em declarações ao jornal “Sport Bild”. “Lewandowski está no auge de sua carreira. Está bem e a caminho de desafiar a marca de 40 golos de Gerd Müller numa temporada da Bundesliga”, ressaltou.

Lewandowski, porém, sofreu um estiramento ligamentar no joelho direito no último domingo, durante a vitória da Polônia diante de Andorra, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Assim, o protagonista dos bávaros será baixa nas duas partidas diante do Paris Saint-Germain, válidas pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O prazo de recuperação do atacante é de quatro semanas e ele deverá perder de 4 a 5 jogos no Campeonato Alemão, onde o Bayern lidera com pouca vantagem para o segundo colocado RB Leipzig.