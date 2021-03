Cristiano Ronaldo marca e Portugal vence Luxemburgo de virada nas Eliminatórias para Copa de 2022

Jogo foi duro, mas vitória por 3 a 1 coloca a seleção portuguesa em primeiro no Grupo A

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO Cristiano Ronaldo marcou um dos gols da vitória de Portugal contra Luxemburgo



Dias após sair de campo furioso com a arbitragem, Cristiano Ronaldo balançou as redes e levou a seleção portuguesa para a vitória contrao Luxemburgo, pelo Grupo A das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A partida não foi fácil para Portugal que teve que buscar o resultado depois de ter saído atrás no placar. Aos 30 minutos, Gerson Rodrigues marcou o primeiro gol de Luxemburgo na partida, dando esperanças aos torcedores do pequeno país, que venceu seu primeiro jogo contra a Irlanda. Porém, ainda no primeiro tempo, Diogo Jota empatou. No retorno do intervalo, Cristiano Ronaldo deixou o dele aos cinco minutos, virando para Portugal. Aos 35, Palhinha fechou o placar em 3 a 1, ainda restando tempo de Chanot ser expulso aos 41.

A vitória fora de casa deixa a seleção treinada por Fernando Santos no primeiro lugar do Grupo A com sete pontos, empatado com a Sérvia. Luxemburgo aparece em terceiro com três pontos e, sem pontuar também, Irlanda e Azerbaijão vêm logo atrás. Na próxima rodada, Portugal enfrenta a Irlanda, em casa, na quinta-feira, dia 1º, às 15h45 (horário de Brasília), enquanto Luxemburgo enfrenta o Azerbaijão no mesmo dia e horário. A Sérvia folga na rodada.

Outros resultados do dia

Nesta terça-feira, 30, a Holanda goleou a seleção de Gibraltar por 7 a 0 e segue em segundo no Grupo G, atrás da Turquia que empatou com a Letônia em 3 a 3. No mesmo grupo, a Noruega, de Erling Haaland, superou Montenegro por 1 a 0 e está em 4º lugar. Finalista do Mundial de 2018, a Croácia venceu Malta por 3 a 0 e é o primeiro no Grupo H, frente à Rússia. No Grupo E, a Bélgica não tomou conhecimento da Bielorrússia e goleou por 8 a 0, seguindo em primeiro no grupo em frente a República Tcheca que perdeu de Gales por 1 a 0. Chipre (1 a 0 contra a Eslovênia) e Eslováquia (2 a 1 contra a Rússia) também conquistaram pontos.