Adidas chama Atlético-MG de ‘maior de Minas’, gera polêmica no Cruzeiro e pede desculpas; entenda

Fornecedora de material esportivo alterou a campanha do Galo após repercussão nas redes sociais

Reprodução/Adidas Adidas gerou polêmica ao classificar Atlético-MG como 'maior de Minas Gerais'



A Adidas, fornecedora de material esportivo do Atlético-MG e do Cruzeiro, entrou nos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 31, por protagonizar uma polêmica. Ao lançar o novo uniforme do Galo, a empresa classificou o time atleticano como o maior de Minas Gerais. “Para mostrar todo seu amor pelo maior de Minas”, anunciou. Imediatamente, a campanha gerou irritação entre os cruzeirenses e foi substituída pela frase “Para mostrar todo seu amor pelo Galo mineiro”. Em nota, a Adidas pediu desculpas aos torcedores da Raposa pelo incidente. “A adidas se desculpa pelo ocorrido e ressalta seu respeito pelo Cruzeiro Esporte Clube e toda sua torcida. A mensagem foi prontamente corrigida no site da marca”, escreveu a marca alemã após a polêmica viralizar nas redes sociais. A Adidas é parceira do Atlético-MG desde 2020, enquanto o acordo com o Cruzeiro é mais recente, firmado no ano passado. Veja abaixo.

Fornecedora de material esportivo de Atlético-MG e Cruzeiro, Adidas chama Galo de "maior de Minas" em seu site oficial. 📸 Divulgação pic.twitter.com/dSFLr3XPUY — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) March 31, 2023