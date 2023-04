Adriano Imperador comenta comparações com Haaland e Kane: ‘Quem são esses caras?’ 

Ex-atacante da seleção brasileira disse que deixou de acompanhar futebol após a aposentadoria

Reprodução/Podcast Flow Adriano Imperador deu entrevista ao Podcast Flow



O ex-atacante Adriano é constantemente comparado a Erling Haaland (Manchester City) e Harry Kane (Tottenham), estrelas do futebol atual. O Imperador, entretanto, afirma não conhecer os centroavantes que estão brilhando no futebol europeu. Durante o “Podcast Flow”, o ex-jogador da seleção brasileira deu respostas inusitadas ao ser questionado sobre o assunto. “Adriano, no auge, jogou muito mais que Haaland e Harry Kane”, disse um seguidor, em comentário ao vivo no programa do YouTube. “Quem é esse cara que tu falou aí? Conheço não. Que nome difícil é esse?”, rebateu o ídolo do Flamengo, aos risos. Questionado pelo apresentador se também conhecia o atacante inglês Kane, o brasileiro também disse desconhecer quem era. “Também não, cara. Que negócio é esse? Eu falo português. Quem é esse danado aí?”, disse, novamente aos risos. Ao ser informado de quem tratava, Adriano brincou. “Meu Deus do céu, tu vem falar isso pra mim? Eu não sabia nem quem estava jogando do meu lado.”

Adotando um tom sincero, Adriano afirmou que não acompanha mais futebol. “Eu não vejo (jogos do Flamengo), só quando meus amigos me chamam e vão lá para casa. Primeiro porque eu fico nervoso. Quando você está jogando, você não sabe o que a pessoa de fora está assistindo. Hoje eu vejo. Ainda mais eu que já joguei. Para mim a pressão é pior, eu evito de ver. É difícil eu ver jogo de futebol, muito difícil”, comentou o ex-jogador de 41 anos, ídolo também da Inter de Milão. Ao longo da carreira, o ex-atacante fez 202 gols em 427 jogos. Ele defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, e venceu a Copa América (2004) e a Copa das Confederações (2005). Aos 22 anos, Haaland já ultrapassou Adriano em gols, tendo marcado 219 gols em 258 partidas. Harry Kane, de 29 anos, possui 344 gols em 574 jogos oficiais.