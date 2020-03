Agora é oficial! Presidente do Atlético-MG anuncia a contratação de Jorge Sampaoli

Reprodução Sergio Sette Câmara, presidente do Atlético-MG, posou ao lado de Jorge Sampaoli e anunciou a contratação do treinador



O presidente do Atlético-MG, Sergio Sette Câmara, anunciou na tarde deste domingo a contratação de Jorge Sampaoli. O dirigente postou uma foto ao lado do argentino de 59 anos e confirmou que ele será o novo treinador do Galo. A estreia já ocorrerá no próximo sábado, no clássico contra o Cruzeiro, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. De acordo com o Blog do PVC, o contrato entre as partes terá duração de um ano.

O acordo surpreendeu, porque Sampaoli e Atlético-MG já haviam negociado nos últimos dias do ano passado, mas sem sucesso. Na ocasião, o argentino também ficou próximo de um acerto com o Palmeiras, mas as altas pedidas do treinador fizeram o clube alviverde recuar e fechar com Vanderlei Luxemburgo.

Tá confirmado. Sampaoli é o nosso novo técnico! #AquiéGalo pic.twitter.com/fbMhqloJLd — Sergio Sette Camara (@camara_sette) March 1, 2020

No Galo, Sampaoli e sua comissão técnica ganharão por volta de R$ 1,2 milhão por mês. Essa quantia será paga com a ajuda de investidores ligados à construtora MRV e ao Hospital Mater Dei.

Esportivamete, o trabalho do argentino, que foi vice-campeão brasileiro com o Santos no ano passado, promete ser árduo. O Atlético-MG, afinal, vem de duas eliminações traumáticas – para o Unión de Santa Fé, na Copa Sul-Americana, e para o Afogados da Ingazeira, na Copa do Brasil.

A queda para o time pernambucano, aliás, resultou na demissão do também estrangeiro Rafael Dudamel. Plano B a Sampaoli no início do ano, o venezuelano havia assumido o Galo em janeiro.