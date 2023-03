Água Santa bate o Red Bull Bragantino nos pênaltis e vai à final do Paulistão pela primeira vez na história

No tempo normal, a partida terminou empata em 1 a 1 e teve duas expulsões

JOTA ERRE/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Água Santa comemoram classificação para a final do Campeonato Paulista



O Água Santa venceu nos pênaltis o Red Bull Bragantino por 4 a 2, na noite desta segunda-feira, 20, na Vila Belmiro, e avançou à final do Campeonato Paulista 2023. Essa é a primeira vez na história que o time de Diadema chega a uma decisão do estadual, que será disputada contra o Palmeiras. O jogo entre Água Santa e Red Bull Bragantino, válido pela semifinal da competição, terminou empata em 1 a 1 no tempo normal e teve duas expulsões, uma para cada lado: Rodrigo Sam (Água Santa) e Matheus Fernandes (Bragantino). O clube de Bragança abriu o placar aos 7 minutos, quando Hurtado carregou a bola pela direita e cruzou rasteiro, em direção à pequena área. Alerrandro se antecipou ao goleiro e tocou de letra para estufar a rede adversária. A resposta do Netuno veio apenas no início da segunda etapa. O lateral-esquerdo Juninho Capixaba recuou para o goleiro Cleiton, que resolveu driblar Bruno Mezenga e acabou adiantando demais a bola. Lucas Tocantins roubou e, com o gol livre, apenas rolou para o gol para empatar. O duelo foi para as penalidades e o Bragantino errou as duas primeiras batidas. O Água Santa também chegou a errar a primeira, mas depois ficou em vantagem e fechou o placar com 4 a 2. Na final, o Água Santa vai encarar o Palmeiras, que eliminou o Ituano no último domingo, 19. As decisões do Paulistão serão realizadas nos dias 2 e 9 de abril. Os horários e locais ainda não foram confirmados. No entanto, se sabe que o Palmeiras mandará o jogo de volta no Allianz Parque, já que possui a melhor campanha.