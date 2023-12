Al Ahly vence o Urawa Reds por 4 a 2 e fica em terceiro no Mundial de Clubes

Time egípcio marca duas vezes, leva o empate, mas se recupera e garante vitória no final da segunda etapa

Reprodução/X/@Al-Ahly Al-Ahly derrotou o Urawa Reds na disputa pelo terceiro lugar



O Al Ahly, do Egito, assegurou o terceiro lugar no Mundial de Clubes ao derrotar o Urawa Reds, do Japão, por 4 a 2. A partida aconteceu nesta sexta-feira, 22, no Estádio Prince Abdullah Al-Faisal, na Arábia Saudita, válida pela disputa terceiro lugar do torneio. Essa é a terceira vez nos últimos quatro anos que o time egípcio conquista a terceira colocação no torneio. Logo aos 19 minutos, o goleiro Nishikawa não conseguiu segurar um chute de longa distância e a bola sobrou para Yasser Ibrahim, que marcou o primeiro gol. Seis minutos depois, o Urawa Reds errou a saída de bola em sua própria área, permitindo que Koka rolasse para Percy Tau, que finalizou sem chances para Nishikawa. No final do primeiro tempo, o time japonês reagiu e marcou seu primeiro gol após uma falha da defesa adversária. Após um cabeceio fraco de Maaloul, a bola sobrou na área para Jose Kante, que não desperdiçou a oportunidade.

No início do segundo tempo, o Urawa Reds empatou a partida com um pênalti convertido por Alexander Scholz, após intervenção do VAR para marcar uma mão na bola de Hany. O Al Ahly teve sorte ao recuperar a vantagem no placar. A finalização de Maaloul foi desviada por Koizumi e enganou Nishikawa, resultando em um gol contra. A equipe egípcia ainda teve um gol anulado por impedimento quando estava vencendo por 3 a 2. Aos 28 minutos, Maaloul teve a oportunidade de ampliar a vantagem em um pênalti, mas desperdiçou. No entanto, ele se redimiu nos acréscimos ao marcar um gol de falta perfeito aos 53 minutos do segundo tempo, fechando o placar em 4 a 2.