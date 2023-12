São Paulo anuncia renovação de Lucas Moura por mais três temporadas

Jogador fica no Tricolor até dezembro de 2026; desde que voltou ao clube, o atleta marcou três gols e foi fundamental na conquista da Copa do Brasil

Reprodução/YouTube/São Paulo FC Lucas Moura renova com o São Paulo até 2026



O São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 22, a renovação de Lucas Moura. O meia-atacante ficará no Tricolor por mais três tempoaradas, até dezembro de 2026. “Sem dúvida, é um dia muito especial. Sou feliz aqui e amo muito o São Paulo. E poder ficar mais tempo é uma alegria enorme. Foram meses especiais, com a conquista da Copa do Brasil, e ficou o gostinho de querer ficar mais tempo aqui. É um momento especial na minha carreira e na minha vida. Meu coração é são-paulino e eu tinha muita vontade de jogar com essa camisa novamente. Isso sempre mexeu comigo”, celebrou o jogador. “Meu sonho sempre foi deixar pelo menos uma parte marcada na história deste clube gigantesco. Nos últimos dias, desde quando acabou a temporada, os torcedores sempre me perguntavam se eu iria ficar. E esse carinho foi fundamental na decisão de ficar. Sempre que estou em campo procuro representar a torcida, e será assim nos próximos três anos”, completou. Desde que voltou ao São Paulo, Lucas marcou três gols e foi peça fundamental na conquista da Copa do Brasil. Em 2024, jogará a Conmebol Libertadores pela primeira vez. No ano que vem, além da Libertadores, o Tricolor disputará o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, além de decidir a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras.