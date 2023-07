Al Nassr, time de CR7 na Arábia Saudita, demonstra interesse em Gustavo Gómez e Róger Guedes

Clubes sauditas estão começando a olhar para o Brasil com mais atenção e podem tirar jogadores importantes do futebol nacional

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gustavo Gómez pode trocar o Palmeiras pelo Al Nassr, da Arábia Saudita



Os clubes da Arábia Saudita estão começando a olhar para o Brasil com mais atenção e podem tirar jogadores importantes do futebol nacional nesta janela de transferências. Segundo a imprensa internacional, o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, está interessado no zagueiro Gustavo Gómez e no atacante Róger Guedes, de Palmeiras e Corinthians, respectivamente. Segundo o jornalista César Luis Merlo, o capitão do Alviverde, inclusive, já teria recebido uma proposta dos árabes. Oficialmente, entretanto, a gestão de Leila Pereira nega e afirma que não pretende negociar seus jogadores considerados titulares no meio desta temporada. Já a notícia envolvendo o artilheiro do Timão foi publicada pelo jornalista Fabrizio Romano, especializado na movimentação do mercado da bola. De acordo com o profissional, o Al Hilal também estaria de olho no corintiano. Até o momento, porém, nenhuma oferta chegou na mesa do presidente Duílio Monteiro Alves.

Conforme a Jovem Pan mostrou, a Arábia Saudita está investindo forte no futebol. O projeto é liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que libera as verbas aos times através do Ministério do Esporte. A ideia é usar a popularidade do esporte mais famoso do planeta para alterar a imagem do país no cenário internacional e fazer mais negócios no exterior. Até o momento, grandes nomes já foram anunciados por times locais, como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Roberto Firmino, N’Golo Kanté e outros. Até mesmo alguns treinadores de nome estão sendo levados para a liga, como Steven Gerrard e Luís Castro.