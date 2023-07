Flavio Prado polemiza ao dizer que Alexandre Pato é mais talentoso que Luis Suárez: ‘Ele é extraordinário’

Atacante voltou a marcar com a camisa do São Paulo na vitória sobre o Santos

FERNANDO ROBERTO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Alexandre Pato marcou na vitória do São Paulo sobre o Santos



Alexandre Pato voltou a balançar as redes com a camisa do São Paulo na vitória sobre o Santos, neste domingo, 16, no Morumbi. Ainda adquirindo ritmo de jogo, o atacante fez uma bela jogada, tabelou com David e não perdoou. O lance animou os torcedores são-paulinos e fez uma questão ressurgir: será que o veterano ainda pode ser desequilibrante no futebol nacional? Para o comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, o atleta de 33 anos tem capacidade para ser protagonista do Tricolor. “Ele fez um gol lindo. Ele tocou na bola de maneira diferenciada. A forma como ele começa a jogada… É muito bom ver o Pato jogar. É uma pena ele ter se machucado tanto. É um baita de um jogador. Sou muito fã dele. Eu achava que ele tinha nível de Neymar, mas machucou muito. O potencial dele é absurdo. É muito diferenciado!”, declarou, durante o programa “Canelada”.

No entendimento do jornalista, Alexandre Pato tem mais habilidade que Luis Suárez, uruguaio que vem brilhando no Grêmio. “O Pato nasceu com mais dom de futebol do que o Luis Suárez. Ele tem mais técnica. Isso eu não tenho dúvida. O Suárez é jogador de força e explosão, mas o Pato tem mais técnica e é extraordinário. Não estou falando de carreira, mas de potencial e técnica”, avaliou. Revelado pelo Internacional, o atacante se destacou no Milan, mas não conseguiu emplacar na Europa. Suárez, por sua vez, brilhou em vários clubes do Velho Continente, como Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid.